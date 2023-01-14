Оценку успехов Украины на пути в ЕС дадут осенью этого года

07:50 14 января Киев, Украина

Оценка прогресса, достигнутого Украиной в качестве страны-кандидата в ЕС, будет дана осенью в так называемом "пакете расширения", в который входят другие страны-кандидаты. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что на основании этой оценки Европейский Совет примет дальнейшее решение в отношении последующих шагов по присоединению Украины к ЕС.

"Процесс вступления - это процесс, который идет "шаг за шагом". Для нас сейчас следующий важный пункт, важный этап - это "пакет расширения" осенью, который отразит прогресс, проделанный с начала года каждой страной-кандидатом, желающим присоединиться к Европейскому союзу", - сообщила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "впечатляюще амбициозной и сильной и быстрой в достижении результатов".

"Это очень хорошо. Чтобы поддерживать этот процесс, коллегия посетит Украину в начале февраля… Для нас важно достигать вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями с тем, чтобы это отразил осенью отчет по расширению, что приведет, как можно надеяться, к интересному и положительному решению Совета", - рассказала президент последовательность процесса вступления в ЕС.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2023 года ЕС будет оценивать шаги Украины на пути в Евросоюз, в тоже время возможно начало подготовки к переговорам.