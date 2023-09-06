Обыски в доме городского головы Чернигова: Ломако считает это "шоу"

И.о. городского головы Чернигова, Александр Ломако, объявил, что утром 5 сентября в его доме прошли обыски, проведенные сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Сообщение об этом появилось на странице Ломако в Facebook.
Ломако поделился деталями события, рассказав, что представители СБУ прибыли к его дому в момент, когда он собирал своих детей в школу. Он просил их подождать, чтобы вывести троих детей из квартиры, чтобы они не видели происходящего. Он также отметил, что обыски, видимо, проводятся в связи с поиском трансформатора, который был приобретен для восстановления энергосистемы города после обстрелов.
Ломако отметил, что обыски проводятся на основании решения Шевченковского суда Киева, который находится далеко от Чернигова. Он также выразил мнение, что для чиновников из центра страны, Чернигов стал объектом внимания из-за политических мотивов.
По словам Ломако, из-за этого инцидента было отменено совещание по вопросам городской жизни, которое было запланировано на 8 утра, так как, по его словам, "центр начинает политический шоу-сезон".
После обеда, Александр Ломако, и.о. городского головы Чернигова, объявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли у него мобильный телефон. Эта информация была опубликована им на его странице в Facebook.
Ломако уточнил, что официальным предлогом для обыска стала необходимость установить детали официального проекта Международного комитета Красного Креста по восстановлению оборудования топливоподачи на Черниговской ТЭЦ, которое было разрушено российскими оккупантами. Он подчеркнул, что проект этот финансируется и координируется Международным комитетом Красного Креста, и город не имеет никакого отношения к распределению средств или проведению работ.
Ломако поделился деталями события, рассказав, что представители СБУ прибыли к его дому в момент, когда он собирал своих детей в школу. Он просил их подождать, чтобы вывести троих детей из квартиры, чтобы они не видели происходящего. Он также отметил, что обыски, видимо, проводятся в связи с поиском трансформатора, который был приобретен для восстановления энергосистемы города после обстрелов.
Ломако отметил, что обыски проводятся на основании решения Шевченковского суда Киева, который находится далеко от Чернигова. Он также выразил мнение, что для чиновников из центра страны, Чернигов стал объектом внимания из-за политических мотивов.
По словам Ломако, из-за этого инцидента было отменено совещание по вопросам городской жизни, которое было запланировано на 8 утра, так как, по его словам, "центр начинает политический шоу-сезон".
После обеда, Александр Ломако, и.о. городского головы Чернигова, объявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли у него мобильный телефон. Эта информация была опубликована им на его странице в Facebook.
Ломако уточнил, что официальным предлогом для обыска стала необходимость установить детали официального проекта Международного комитета Красного Креста по восстановлению оборудования топливоподачи на Черниговской ТЭЦ, которое было разрушено российскими оккупантами. Он подчеркнул, что проект этот финансируется и координируется Международным комитетом Красного Креста, и город не имеет никакого отношения к распределению средств или проведению работ.
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