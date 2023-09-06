Обыски в доме городского головы Чернигова: Ломако считает это "шоу"

"То есть, официально, условный "городской трансформатор" и работы, проводимые на ТЭЦ были лишь поводом устроить обыск в квартире. Реальная причина обыска: силовики пришли, чтобы передать политический "привет" и забрать мобильный телефон. Что ж, найдут там фото с "Флагом чести" Чернигову от ПАСЕ. Потому что Чернигов имеет честь. В отличие от тех, кто заказал всю эту историю, пытаясь парализовать город", - подытожил Ломако.