Объявление войны Путиным ничего не изменит для Украины - Зеленский

08:28 08 мая Киев, Украина

Многих волнует вопрос: что произойдет, если Путин официально объявит Украине войну? В своем интервью американскому телеканалу FoxNews президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным войны против Украины 9 мая.

"Для нас это ничего не изменит. Для нас война продолжается уже восемь лет, полномасштабная война - более 70 дней", - сказал украинский лидер.

По его словам, победа, к которой стремятся россияне, - это поражение цивилизованного мира. Зеленский добавил, что 9 мая может запомниться миру как трагедия, кровавый день и как день, о котором нельзя забывать.

В начале мая украинская разведка сообщила, что Россия готовится объявить войну Украине из-за понесенных потерь в живой силе в течение последних трех месяцев полномасштабного вторжения, которое Кремль называет "специальной военной операцией".

Предполагается, что Путин может объявить войну Украине во время праздничных мероприятий 9 мая. Публичное объявление войны станет поводом для всеобщей мобилизации в России. При этом многие эксперты говорят, что мобилизация будет проходить скрытно из-за опасений недовольства среди россиян.