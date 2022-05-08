Объявление войны Путиным ничего не изменит для Украины - Зеленский

Многих волнует вопрос: что произойдет, если Путин официально объявит Украине войну? В своем интервью американскому телеканалу FoxNews президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное объявление президентом страны-агрессора Владимиром Путиным войны против Украины 9 мая.
По его словам, победа, к которой стремятся россияне, - это поражение цивилизованного мира. Зеленский добавил, что 9 мая может запомниться миру как трагедия, кровавый день и как день, о котором нельзя забывать.
В начале мая украинская разведка сообщила, что Россия готовится объявить войну Украине из-за понесенных потерь в живой силе в течение последних трех месяцев полномасштабного вторжения, которое Кремль называет "специальной военной операцией".
Предполагается, что Путин может объявить войну Украине во время праздничных мероприятий 9 мая. Публичное объявление войны станет поводом для всеобщей мобилизации в России. При этом многие эксперты говорят, что мобилизация будет проходить скрытно из-за опасений недовольства среди россиян.
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