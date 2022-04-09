Объявлен конкурс на должность судьи Конституционного Суда

12:49 13 ноября Киев, Украина

Из-за того, что ВР так и не смогла самостоятельно предложить кандидатов на освободившиеся вакансии в Конституционном Суде, парламентский комитет объявил конкурс на должность судьи.

За это решение проголосовали 18 членов комитета.



После данного решения на сайте Верховной Рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.



Как сообщалось 6 ноября, Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.