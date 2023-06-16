Обвиняемый депутат покинул Украину с помощью письма от начальника разведки - СМИ

18:29 31 мая Киев, Украина

В результате журналистского расследования проекта "Схемы" стало известно, что Владислав Трубицын, депутат Киевсовета от партии "Слуга народа", обвиняемый во взяточничестве, сумел покинуть Украину, воспользовавшись письмом от начальника Главного управления разведки, Кирилла Буданова.



Известно, что Трубицын покинул страну вечером 13 мая на своем автомобиле Mercedes S 600, используя пункт пропуска "Рава-Русская". Это произошло за три дня до начала заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривалось дело о взяточничестве, в которое был вовлечен Трубицын.



Расследователи проекта "Схемы" обнаружили письмо, датированное 27 января 2023 года, в котором глава ГУР обращается к главе Государственной пограничной службы, Сергею Дейнеке, с просьбой обеспечить "беспрепятственное пересечение границы" для 5 человек, включая Трубицына, в период с 28 января по 25 мая 2023 года.



Напомним, что ранее НАБУ и САП сообщили о задержании действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых лиц по обвинению во взяточничестве 9 февраля 2022 года. Позже стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от партии "Слуга народа", Владиславе Трубицыне.