Обвинения принца Гарри и Меган во вмешательстве в ход выборов в США

Как стало известно, в адрес посла Великобритании в США Карен Пирс было направлено официальное письмо, в котором член Конгресса республиканец Джейсон Смит обвинил принца Гарри и его супруги Меган Маркл в намеренном вмешательстве в ход выборов президента США.

По его словам, британская королевская семья давно придерживается политики строгого нейтралитета в вопросах политического характера, в связи с чем Смит выразил обеспокоенность недавними комментариями принца и его жены относительно американских выборов с учетом их статуса гостей США.

Он отметил, что хоть Меган и Гарри более не именуются "Их Королевские высочества", они имеют другие "титулы и привилегии, которые сохраняют с разрешения Ее Величества Королевы" и которые не позволяют герцогу и герцогине отделять личные заявления от официальных.

Смит считает, что именно сохраненные титулы позволяют принцу Гарри с супругой делать политические заявления. А британское правительство "попустительствует вмешательству в выборы главы государства в США на самом высоком уровне британской власти".

"Я с уважением прошу британское правительство добиться того, чтобы герцог и герцогиня Сассекские больше не пытались вмешиваться в наши выборы или лишились всех титулов, официального наименования и привилегий, которые они в настоящий момент сохраняют. Я с уважением прошу вас передать эти опасения как Ее Величеству Королеве, так и правительству Ее Величества", - заключает он.

Известно, что речь идет о видео, в котором британский принц Гарри и его жена Меган призывали американцев голосовать на выборах. Пара в ролике говорит, что выборы будут "самыми важными в истории".

При этом они не высказали предпочтений ни одному кандидату и не призывали голосовать за кого-то конкретно. Однако многие расценили видео как поддержку кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену.

С первого апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Ранее в США cобирали подписи под петицией, направленной против большого количества новостей о Меган Маркл. Петиция была озаглавлена: “Меган Маркл и просто Гарри, пожалуйста, прекратите захватывать американские СМИ”.