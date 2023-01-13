Обучение ВСУ в Испании: 20 новоприбывших будут осваивать систему ПВО HAWK

09:12 13 января Киев, Украина

В Испанию прибыла группа из 225 украинских бойцов для прохождения подготовки в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Об этом в четверг, 12 января, сообщило министерство обороны Испании.



Программа военной подготовки рассчитана для 400 украинцев каждые два месяца.



Сообщается, что 20 новоприбывших будут осваивать систему ПВО HAWK (американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании Рейтеон).



Минобороны Испании уточнило, что большая часть прибывших не имеют боевого опыта и пройдут базовую подготовку, в том числе помощь раненым и способы защиты от мин-ловушек.



В сообщении говорится, что это вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения после того, как в ноябре и декабре прошли тренировки 64 военнослужащих.