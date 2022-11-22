Обстрелы ЗАЭС нужны россии, чтобы установить контроль над станцией - ISW

09:55 22 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны



Как отмечают аналитики, артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор. В то же время они представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и повлечь за собой радиологическую (в отличие от ядерной) катастрофу в случае компрометации. Россия ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции, чтобы под предлогом защиты от них установить полный административный контроль над ЗАЭС и дискредитировать Украину.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) Как отмечают аналитики, артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор. В то же время они представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и повлечь за собой радиологическую (в отличие от ядерной) катастрофу в случае компрометации.

"Продолжающееся смешивание радиологических и ядерных аварий и постоянное обсуждение угрозы катастрофы на ЗАЭС, вероятно, является частью более широкой информационной операции россии, направленной на то, чтобы взорвать поддержку Украины Западом и представить российский контроль над станцией как необходимый для предотвращения ядерной катастрофы в будущем", - пишет ISW.

В Институте считают, что таким образом рф пытается укрепить дальнейший оперативный и административный контроль над украинскими ядерными активами и заставить международное сообщество хотя бы косвенно признать российскую аннексию части украинской территории.



При этом аналитики института склонны считать, что, по меньшей мере, последние обстрелы ЗАЭС осуществлялись с российской территории.