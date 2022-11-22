Обстрелы ЗАЭС нужны россии, чтобы установить контроль над станцией - ISW

Россия ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции, чтобы под предлогом защиты от них установить полный административный контроль над ЗАЭС и дискредитировать Украину.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор. В то же время они представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и повлечь за собой радиологическую (в отличие от ядерной) катастрофу в случае компрометации.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор. В то же время они представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и повлечь за собой радиологическую (в отличие от ядерной) катастрофу в случае компрометации.
В Институте считают, что таким образом рф пытается укрепить дальнейший оперативный и административный контроль над украинскими ядерными активами и заставить международное сообщество хотя бы косвенно признать российскую аннексию части украинской территории.
При этом аналитики института склонны считать, что, по меньшей мере, последние обстрелы ЗАЭС осуществлялись с российской территории.
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