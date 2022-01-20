Обстрел больницы в Красногоровке: Украина направила ноту ОБСЕ

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) направил ноту в адрес руководителя Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в связи с очередным обстрелом гражданской инфраструктуры российско-оккупационными войсками.
СЦКК сообщает о грубых нарушениях Минских договоренностей и Международного гуманитарного права вооруженными формированиями РФ.
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.
Как сообщалось, 4 мая в 23:30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел города Красногоровка.
На данный момент подразделение ГСЧС Украины ликвидирует последствия обстрела больницы в Красногоровке
Личный состав ГСЧС Украины, который выполняет задачи по назначению в составе операции Объединенных сил, приступил к проведению работ по очистке от обломков поврежденных конструкций и восстановление оконных проемов трехэтажного первого корпуса и двухэтажной хозяйственной постройки на территории больницы.
Также пиротехнический расчет ГСЧС Украины приступил к обследованию территории больницы.
В общем, к ликвидации последствий обстрела больницы от ГСЧС Украины, привлечено 27 человек и 3 единицы техники.
Личный состав ГСЧС Украины, который выполняет задачи по назначению в составе операции Объединенных сил, приступил к проведению работ по очистке от обломков поврежденных конструкций и восстановление оконных проемов трехэтажного первого корпуса и двухэтажной хозяйственной постройки на территории больницы.
Также пиротехнический расчет ГСЧС Украины приступил к обследованию территории больницы.
В общем, к ликвидации последствий обстрела больницы от ГСЧС Украины, привлечено 27 человек и 3 единицы техники.
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