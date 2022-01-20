Обстрел больницы в Красногоровке: Украина направила ноту ОБСЕ

15:53 05 Май Киев, Украина

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) направил ноту в адрес руководителя Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в связи с очередным обстрелом гражданской инфраструктуры российско-оккупационными войсками.

СЦКК сообщает о грубых нарушениях Минских договоренностей и Международного гуманитарного права вооруженными формированиями РФ.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.

«Указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострения ситуации на востоке Украины. По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес руководителя СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось , 4 мая в 23:30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел города Красногоровка.

На данный момент подразделение ГСЧС Украины ликвидирует последствия обстрела больницы в Красногоровке



Личный состав ГСЧС Украины, который выполняет задачи по назначению в составе операции Объединенных сил, приступил к проведению работ по очистке от обломков поврежденных конструкций и восстановление оконных проемов трехэтажного первого корпуса и двухэтажной хозяйственной постройки на территории больницы.



Также пиротехнический расчет ГСЧС Украины приступил к обследованию территории больницы.



В общем, к ликвидации последствий обстрела больницы от ГСЧС Украины, привлечено 27 человек и 3 единицы техники.