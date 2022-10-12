Обстрел вокзала в Краматорске: экспертиза показала, что ракету россияне выпустили из оккупированной Донецкой области

08:07 10 октября Киев, Украина

Шесть месяцев назад был нанесен ракетный удар по железнодорожной станции в Краматорске . Исследователи Centre for Information Resilience пришли к выводу, что ракета была выпущена с оккупированной территории Донецкой области.

Взрыв на станции, в результате которого погибли по меньшей мере 59 гражданских, а более сотни получили ранения, произошел из-за ракеты "Точка-У", оснащенной кассетным боеприпасом.



Официально россия назвала атаку "провокацией" и отвергала свою причастность, несмотря на информацию, что россияне действительно имеют в своем арсенале ракеты "Точка-У", которые заметили, в частности, в Луганской области во время вторжения.



По фотографиям, которые в день обстрела Краматорска появились в сети, исследователи зафиксировали ракеты в полете над оккупированной территорией к востоку от Донецка.

незадолго до удара или после девяти часов два вида снарядов летели с юга оккупированного Харцызска;

на фото, сделанных в 10:38, видны парные столбы дыма к юго-востоку от Зугреса;

на фото, сделанных в 10:22, 10:25 и 10:26, наблюдали за полетом ракет с юго-запада от Шахтерска.

Авторы доклада говорят, что из Шахтерска, вероятно, и выпустили ракету, попавшую в вокзал.

Кроме этого, 8 апреля в 11:36, примерно через час после трагедии, спутник Европейского космического агентства пролетел над районом, откуда

выпустили ракеты. Исследователи увидели участки с дымом от сожженной травы, которое является обычным явлением после запуска ракет.



В заключении аналитики говорят, что все три места, из которых, вероятно, выпустили ракеты, находятся на оккупированной территории, а самая западная из этих площадок расположена почти в 35 километрах от ближайшей территории, которую контролирует Украина с 2014 года.



Еще в мае Служба безопасности Украины провела экспертизу, которая показала удар по вокзалу в Краматорске нанесли с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией рф. Для обстрела россияне, согласно заключению СБУ, применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет, известную как "Точка У".





На снаряде россияне написали белой краской "За детей". Известно, что пятеро жертв были детьми.

Напомним, что в момент обстрела на вокзале Краматорска находились не менее четырех тысяч человек. Всего за два дня до удара из региона приступили к эвакуации населения, прогнозируя обострение боевых действий.

После атаки в соцсетях российские захватчики убеждали, что обстреляли украинских военных, однако вскоре начали удалять эти сообщения.

Centre for Information Resilience - независимая некоммерческая социальная организация, занимающаяся противодействием дезинформации, разоблачением нарушений прав человека и борьбой с поведением в интернете.