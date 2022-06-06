Обстрел Киева - это попытка сорвать поставки военной техники - разведка Британии

11:42 06 июня Киев, Украина

Ракетный обстрел рф Киева в воскресенье утром, вероятно, был шансом сорвать поставки западной военной техники.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник.

"Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой", - говорится в обзоре.

Относительно боев на Донбассе разведка Британии отмечает ожесточенные бои в Северодонецке и продвижение российских войск в Славянск в рамках попыток окружить украинские силы.



По ситуации на море: после потери крейсера "москва" в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в том числе системы SA-15 и SA-22.



Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный, отмечается в обзоре.



Активность россии на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна, считает британская разведка.