Обстрел Иловайской железнодорожной станции ракетами Himars

Во временно оккупированном Иловайске вчера вечером прогремели мощные взрывы на железнодорожной станции во время разгрузки российских мобилизованных. Об этом сообщают российские СМИ.
Пропагандисты пишут, что семь ракет РСЗО HIMARS прилетели в район Иловайского депо, куда прибыли личный состав и техника.
Обстрелы были зафиксированы в 22.00 и 22.10 по киевскому времени.
В момент ракетного удара происходила разгрузка личного состава и техники.
Напомним, 26 января россияне запустили 55 ракет разного типа и 24 иранских дрона Shahed-136. Силы ПВО уничтожили 47 ракет и все дроны. А немногочисленные уцелевшие ракеты и их обломки убили 11 гражданских и еще 11 ранили.
Уже сегодня в Минобороны рф признали, что сознательно нанесли ракетный удар по объектам энергетики Украины.
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