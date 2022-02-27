Обстановка в Запорожье не утро 27 февраля

09:11 27 Февраль Киев, Украина

В Запорожье продолжаются военные действия . Утро 27 февраля выдалось напряженным.

Было нанесено несколько ударов по авиации нападающиха в южных окрестностях Запорожья. Пострадавших с нашей стороны нет.

Колонна российской техники двинулась на Энергодар, затем вернулась в направлении Большой Белозерки.

Из-за обстрелов со стороны российской армии в Бердянске затруднен проезд для автомобилей скорых.