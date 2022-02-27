Обстановка в Запорожье не утро 27 февраля

В Запорожье продолжаются военные действия . Утро 27 февраля выдалось напряженным.
Было нанесено несколько ударов по авиации нападающиха в южных окрестностях Запорожья. Пострадавших с нашей стороны нет.
Колонна российской техники двинулась на Энергодар, затем вернулась в направлении Большой Белозерки.
Из-за обстрелов со стороны российской армии в Бердянске затруднен проезд для автомобилей скорых.
Благодаря слаженной работе коммунальных служб, на местах удалось возобновить работу энерго и водоснабжения в большинстве общин. Не восстановлено энергоснабжением в нескольких населенных пунктах Мелитопольского района (Александровской и Нововасиловской общин)
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