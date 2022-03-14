Обстановка в регионах на утро 14 марта

Девятнадцатый день войны ситуация в регионах Украины остается напряженной. Враг продолжает уничтожать мирные города и инфраструктуру. Впрочем, украинские военные дают достойный отпор.
По состоянию на 8:00 ситуация в регионах:
Киевщина
Воздушные волнения по области. Бои в Ирпене, Макарове. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои в деревнях этих общин. Готовимся продолжать эвакуацию
Черниговская область
Оборонительные бои возле Чернигова. Ночью на Чернигов враг совершил три авианалета. Информация по разрушениям уточняется.
Большая часть города без тепла, некоторые микрорайоны уже трое суток без света, отдельные пригородные районы уже пять и более суток. Часть города без воды. Коммунальные службы города работают по восстановлению сетей, иногда под обстрелами россиян.
Сумщина
Ночь началась с авиабомбардировки Ахтырки. Попадание в жилые дома подробности уточняются.
Несколькочасовая воздушная тревога ночью.
На сегодняшний день шли переговоры о зеленых коридорах, однако ни один из маршрутов эвакуации не согласовали.
Житомирщина
Воздушная тревога практически всю ночь.
В с. Ставище в результате ракетного удара разрушены 7 зданий и повреждены 5 жилых домов. 4 человека ранены, 14 эвакуированы из пораженных домов.
Кировоградская область
Практически всю ночь и до сих пор воздушная тревога.
Днепропетровщина
Несколькочасовая тревога ночью
Харьков
Харьков ночью продолжились обстрелы жилых районов, в частности Салтовки, Новых Домов. Количество пострадавших еще не установлено. По области велись активные бои в направлении Изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта.
Запорожская область
В Запорожском направлении в настоящее время ситуация без существенных изменений. Враг пытается закрепиться на рубежах временно занятых территорий, но реализовать такие планы ему не дают военные и жители Запорожского края. Так, в одном из районов ведения боевых действий был обнаружен минометный расчет противника и скопления техники, по которой был нанесен артиллерийский удар – кроме вражеской техники наши военные попали в состав с боекомплектом противника.
Ровенщина
Попадание в телевышку. Телевидение и радио не работают. Число пострадавших устанавливается.
Волынь
Ночь прошла относительно спокойно
Винницкая область
Ночь прошла относительно спокойная, были воздушные тревоги
Закарпатье
Продолжается воздушная тревога уже несколько часов
Хмельницкая область
Ночью – несколько часов воздушные тревоги
Тернополь
Ночью – воздушная тревога несколько часов
Черкассы
Продолжается воздушная тревога уже несколько часов
Львовщина
Ночью несколько часов воздушная тревога
Полтавщина
Продолжается воздушная тревога уже несколько часов
Черновцы
Ночью несколько часов – воздушная тревога. В общем, спокойно
Ивано-Франковск
Несколькочасовая тревога ночью
Луганщина
Северодонецк под постоянными артобстрелами, в сутки 18 попаданий в жилые дома. Горячее в Рубежном. Гуманитарным коридором удалось эвакуировать 1600 человек.
Донетчина
С полуночи активизация авиации, попытка прорыва в Марьинском районе.
В Краматорске от обстрела сгорел частный дом, есть жертвы. Русские били градами по Авдеевскому коксохиму. В Волновахе русская армия. Мариуполь – без изменений. Ад.
Николаевщина
Николаев – обстрели всю ночь. В г.Снигиревка в результате обстрела разрушены частные жилые дома. Число пострадавших устанавливается.
Херсонщина
Херсон: ночью и вечером сильные взрывы и грады.
Одесса
В общем, спокойно. Несколько часов – воздушная тревога.
По состоянию на 8:00 ситуация в регионах:
Киевщина
Воздушные волнения по области. Бои в Ирпене, Макарове. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои в деревнях этих общин. Готовимся продолжать эвакуацию
Черниговская область
Оборонительные бои возле Чернигова. Ночью на Чернигов враг совершил три авианалета. Информация по разрушениям уточняется.
Большая часть города без тепла, некоторые микрорайоны уже трое суток без света, отдельные пригородные районы уже пять и более суток. Часть города без воды. Коммунальные службы города работают по восстановлению сетей, иногда под обстрелами россиян.
Сумщина
Ночь началась с авиабомбардировки Ахтырки. Попадание в жилые дома подробности уточняются.
Несколькочасовая воздушная тревога ночью.
На сегодняшний день шли переговоры о зеленых коридорах, однако ни один из маршрутов эвакуации не согласовали.
Житомирщина
Воздушная тревога практически всю ночь.
В с. Ставище в результате ракетного удара разрушены 7 зданий и повреждены 5 жилых домов. 4 человека ранены, 14 эвакуированы из пораженных домов.
Кировоградская область
Практически всю ночь и до сих пор воздушная тревога.
Днепропетровщина
Несколькочасовая тревога ночью
Харьков
Харьков ночью продолжились обстрелы жилых районов, в частности Салтовки, Новых Домов. Количество пострадавших еще не установлено. По области велись активные бои в направлении Изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта.
Запорожская область
В Запорожском направлении в настоящее время ситуация без существенных изменений. Враг пытается закрепиться на рубежах временно занятых территорий, но реализовать такие планы ему не дают военные и жители Запорожского края. Так, в одном из районов ведения боевых действий был обнаружен минометный расчет противника и скопления техники, по которой был нанесен артиллерийский удар – кроме вражеской техники наши военные попали в состав с боекомплектом противника.
Ровенщина
Попадание в телевышку. Телевидение и радио не работают. Число пострадавших устанавливается.
Волынь
Ночь прошла относительно спокойно
Винницкая область
Ночь прошла относительно спокойная, были воздушные тревоги
Закарпатье
Продолжается воздушная тревога уже несколько часов
Хмельницкая область
Ночью – несколько часов воздушные тревоги
Тернополь
Ночью – воздушная тревога несколько часов
Черкассы
Продолжается воздушная тревога уже несколько часов
Львовщина
Ночью несколько часов воздушная тревога
Полтавщина
Продолжается воздушная тревога уже несколько часов
Черновцы
Ночью несколько часов – воздушная тревога. В общем, спокойно
Ивано-Франковск
Несколькочасовая тревога ночью
Луганщина
Северодонецк под постоянными артобстрелами, в сутки 18 попаданий в жилые дома. Горячее в Рубежном. Гуманитарным коридором удалось эвакуировать 1600 человек.
Донетчина
С полуночи активизация авиации, попытка прорыва в Марьинском районе.
В Краматорске от обстрела сгорел частный дом, есть жертвы. Русские били градами по Авдеевскому коксохиму. В Волновахе русская армия. Мариуполь – без изменений. Ад.
Николаевщина
Николаев – обстрели всю ночь. В г.Снигиревка в результате обстрела разрушены частные жилые дома. Число пострадавших устанавливается.
Херсонщина
Херсон: ночью и вечером сильные взрывы и грады.
Одесса
В общем, спокойно. Несколько часов – воздушная тревога.
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