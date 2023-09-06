Обстановка на Купянском направлении осложнилась - Сырский

Рашисты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ с целью блокирования и последующего захвата города Купянск в Харьковской области. Обстановка осложнилась. Боевые действия сейчас отличаются необычайной интенсивностью.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, по результатам работы с командирами на Купянском направлении был принят ряд важных решений для обеспечения надежности обороны.
Сырский также рассказал, что на Лиманском направлении россияне осуществляют перегруппировку, заменяют части, которые потеряли боеспособность вследствие потерь и не оставляют планов новых наступательных действий.
При этом на Бахмутском направлении, по его словам, ситуация сложная, но контролируемая. Подразделения ВСУ продолжают постепенно продвигаться вперед.
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