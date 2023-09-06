Обстановка на Купянском направлении осложнилась - Сырский

18:16 16 августа Киев, Украина

Рашисты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ с целью блокирования и последующего захвата города Купянск в Харьковской области. Обстановка осложнилась. Боевые действия сейчас отличаются необычайной интенсивностью.
 
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", – рассказал Сырский.
По его словам, по результатам работы с командирами на Купянском направлении был принят ряд важных решений для обеспечения надежности обороны.

Сырский также рассказал, что на Лиманском направлении россияне осуществляют перегруппировку, заменяют части, которые потеряли боеспособность вследствие потерь и не оставляют планов новых наступательных действий.
"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", - заверил генерал.
При этом на Бахмутском направлении, по его словам, ситуация сложная, но контролируемая. Подразделения ВСУ продолжают постепенно продвигаться вперед.
"С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер, направленных на достижение победы над врагом", - рассказал Сырский.