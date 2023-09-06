Обстановка на Купянском направлении осложнилась - Сырский

18:16 16 августа Киев, Украина

Рашисты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ с целью блокирования и последующего захвата города Купянск в Харьковской области. Обстановка осложнилась. Боевые действия сейчас отличаются необычайной интенсивностью.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский

"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", – рассказал Сырский.

По его словам, по результатам работы с командирами на Купянском направлении был принят ряд важных решений для обеспечения надежности обороны.



Сырский также рассказал, что на Лиманском направлении россияне осуществляют перегруппировку, заменяют части, которые потеряли боеспособность вследствие потерь и не оставляют планов новых наступательных действий.

"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", - заверил генерал.

При этом на Бахмутском направлении, по его словам, ситуация сложная, но контролируемая. Подразделения ВСУ продолжают постепенно продвигаться вперед.