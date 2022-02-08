Общины смогут регистрировать рождение, браки и смерти — президент подписал закон

09:54 25 Май Киев, Украина

Гражданам упростили получение админуслуг - госрегистрации рождения, брака, смерти в условиях укрупнения территориальных общин.



Президент Владимир Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин" № 1427-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Офис Президента.

Необходимость принятия закона обусловлена тем, что в законодательстве Украины было закреплено разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.



Закон, который подписал Президент, наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.



Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.