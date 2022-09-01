Общие потери врага по состоянию на утро 29 августа

10:25 29 августа Киев, Украина

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 350 российских военных, общие потери живой силы рф с начала вторжения ориентировочно составили 47 100 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:



1947 (+5) танков

4269 (+12) боевых бронированных машин

1060 (+10) артиллерийских систем

279 (+5) реактивных системы залпового огня

149 (+1) средств ПВО

234 (+0) самолета

203 (+1) вертолета

844 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня

196 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3188 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн

101 (+2) единица специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.