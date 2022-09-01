Общие потери врага по состоянию на утро 29 августа

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 350 российских военных, общие потери живой силы рф с начала вторжения ориентировочно составили 47 100 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
1947 (+5) танков
4269 (+12) боевых бронированных машин
1060 (+10) артиллерийских систем
279 (+5) реактивных системы залпового огня
149 (+1) средств ПВО
234 (+0) самолета
203 (+1) вертолета
844 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
196 (+0) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров
3188 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
101 (+2) единица специальной техники
1947 (+5) танков
4269 (+12) боевых бронированных машин
1060 (+10) артиллерийских систем
279 (+5) реактивных системы залпового огня
149 (+1) средств ПВО
234 (+0) самолета
203 (+1) вертолета
844 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
196 (+0) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров
3188 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
101 (+2) единица специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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