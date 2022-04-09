Общие потери оккупантов на 8 апреля

10:54 08 апреля Киев, Украина

Общие боевые потери кафиров на сегодня ориентировочно составили:



🔺личного состава – около 19 000 человек,

🔺танков ‒ 700 ед,

🔺боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

🔺артиллерийских систем – 333 ед,

🔺РСЗО - 108 ед,

🔺средства ПВО - 55 ед,

🔺самолетов – 150 ед,

🔺вертолетов – 135 ед,

🔺автомобильной техники - 1361 ед,

🔺корабли /катера - 7 ед,

🔺цистерн с ГСМ – 76,

🔺БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

🔺Специальная техника – 25.

🔺Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.