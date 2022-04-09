Общие потери оккупантов на 8 апреля

Общие боевые потери кафиров на сегодня ориентировочно составили:
🔺личного состава – около 19 000 человек,
🔺танков ‒ 700 ед,
🔺боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
🔺артиллерийских систем – 333 ед,
🔺РСЗО - 108 ед,
🔺средства ПВО - 55 ед,
🔺самолетов – 150 ед,
🔺вертолетов – 135 ед,
🔺автомобильной техники - 1361 ед,
🔺корабли /катера - 7 ед,
🔺цистерн с ГСМ – 76,
🔺БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
🔺Специальная техника – 25.
🔺Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
🔺личного состава – около 19 000 человек,
🔺танков ‒ 700 ед,
🔺боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
🔺артиллерийских систем – 333 ед,
🔺РСЗО - 108 ед,
🔺средства ПВО - 55 ед,
🔺самолетов – 150 ед,
🔺вертолетов – 135 ед,
🔺автомобильной техники - 1361 ед,
🔺корабли /катера - 7 ед,
🔺цистерн с ГСМ – 76,
🔺БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
🔺Специальная техника – 25.
🔺Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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