Общее заседание ТКГ назначено на 9 июня

10:27 07 Июнь Киев, Украина

Общее заседание Трехсторонней контактной группы из-за пандемии и невозможности встретиться в Минске, состоится в формате видеоконференции 9 июня. Ему будет предшествовать заседание Рабочих групп, назначенное на 8 июня.



Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Телеграм.



Сообщается, что очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:



8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.



9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.



В повестке дня:



- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные територии,

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.