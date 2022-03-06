Общее заседание ТКГ назначено на 9 июня

Общее заседание Трехсторонней контактной группы из-за пандемии и невозможности встретиться в Минске, состоится в формате видеоконференции 9 июня. Ему будет предшествовать заседание Рабочих групп, назначенное на 8 июня.
Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Телеграм.
Сообщается, что очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:
8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
В повестке дня:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные територии,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
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