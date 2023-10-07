Обращение МИД Украины к украинцам, находящимся в Израиле

В связи с обострившейся военной ситуацией между Израилем и Палестиной, посольство Украины обратилось ко всем украинцам, которые находятся в зоне этих боевых действий. Как сообщил сегодня, 7 октября, представитель посольства Олег Николенко, украинцы в Израиле должны следовать инструкциям местных властей.
Украинцев предупредили, что при обстреле может быть активирована сирена. Тогда необходимо оперативно спуститься в укрытие или бомбоубежище.
Для получения дополнительной информации следует следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации украинцам необходимо обратиться в посольство Украины в Израиле и украинское дипучреждение в городе Рамалла.
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. По его словам, создан оперативный штаб для помощи украинцам. Украинское посольство находится на контакте с местными властями и основными больницами.
Николенко посоветовал украинцам воздержаться от посещения центральных и южных районов Израиля.
Напомним, утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали юг и центр Израиля из сектора Газа. Были выпущены тысячи ракет и снарядов. Эти обстрелы продолжаются.
Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа. Авиация атакует объекты ХАМАС.
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