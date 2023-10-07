Обращение МИД Украины к украинцам, находящимся в Израиле

12:53 07 октября Киев, Украина

В связи с обострившейся военной ситуацией между Израилем и Палестиной, посольство Украины обратилось ко всем украинцам, которые находятся в зоне этих боевых действий. Как сообщил сегодня, 7 октября, представитель посольства Олег Николенко, украинцы в Израиле должны следовать инструкциям местных властей.

Украинцев предупредили, что при обстреле может быть активирована сирена. Тогда необходимо оперативно спуститься в укрытие или бомбоубежище.

"Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", – говорится в сообщении.

Для получения дополнительной информации следует следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации украинцам необходимо обратиться в посольство Украины в Израиле и украинское дипучреждение в городе Рамалла.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. По его словам, создан оперативный штаб для помощи украинцам. Украинское посольство находится на контакте с местными властями и основными больницами.

Николенко посоветовал украинцам воздержаться от посещения центральных и южных районов Израиля.

Напомним, утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали юг и центр Израиля из сектора Газа. Были выпущены тысячи ракет и снарядов. Эти обстрелы продолжаются.

Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа. Авиация атакует объекты ХАМАС.