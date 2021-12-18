Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном

После того, как многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился, более чем 23 тысячи азербайджанцев пожелали взяться за оружие и добровольцами записаться в военную армию. Этот факт опубликовало через Интерфакс государственное ведомство Азербайджана по призыву и мобилизации.

"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - сообщили в ведомстве.

По данным на 2016 год, в вооруженных силах Азербайджана состояли 67 тысяч человек. В стране существует призыв на военную службу, которая составляет полтора года для лиц без высшего образования и год для тех, кто уже окончил вуз.

В связи с последними обострениями в Азербайджане наблюдается всплеск патриотизма. В ночь на 15 июля около 50 тысяч жителей Баку вышли на площадь с акцией в поддержку вооруженных сил, требуя начать войну с Арменией. Они скандировали: "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".