Оборудование для разминирования и борьбы с дронами: Эстония передает Украине очередной пакет военной помощи

15:45 22 июня Киев, Украина

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования.



Об этом министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter.



Согласно сообщению, Эстония в сотрудничестве с Исландией передаст вооружённым силам Украины военный госпиталь. Также Украина получит медицинское оборудование, оборудование для разминирования и оборудование для борьбы с дронами.

"Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении минобороны Эстонии.