Оборудование для разминирования и борьбы с дронами: Эстония передает Украине очередной пакет военной помощи

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования.
Об этом министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter.
Согласно сообщению, Эстония в сотрудничестве с Исландией передаст вооружённым силам Украины военный госпиталь. Также Украина получит медицинское оборудование, оборудование для разминирования и оборудование для борьбы с дронами.
Об этом министерство обороны Эстонии сообщило в Twitter.
Согласно сообщению, Эстония в сотрудничестве с Исландией передаст вооружённым силам Украины военный госпиталь. Также Украина получит медицинское оборудование, оборудование для разминирования и оборудование для борьбы с дронами.
🇪🇪 #Estonia has decided to send 🇺🇦 @DefenceU another military aid package.— MoD Estonia (@MoD_Estonia) June 22, 2023
✔️ Military hospital in collaboration with 🇮🇸 #Iceland
✔️ Medical equipment
✔️ Demining equipment
✔️ Counter-drone equipment
We need to continue to #StandWithUkraine in order to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/FXIxAJQimf
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