Оборонный производственный сектор рф использует труд заключенных - британская разведка

13:23 13 января Киев, Украина

Российский оборонный производственный сектор, скорее всего, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



По данным британских разведчиков, в ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший российский производитель танков, после встречи с представителями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что найм на работу 250 заключенных.



В россии существует давняя традиция принудительного труда заключенных. А с 2017 года принудительный труд как вид уголовного наказания был возобновлен, говорится в сообщении британской разведки.

"Имея один из самых высоких показателей заключения в мире, Федеральная служба исполнения наказаний в россии контролирует разветвленную империю из более чем 400 000 заключенных, и ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции", - отмечают британские разведчики.

По данным разведки, заключенные предоставляют российским лидерам уникальный человеческий ресурс, который они могут использовать для поддержки так называемой "специальной военной операции", в то время как количество добровольцев остается дефицитом.



Работа заключенных, вероятно, будет особенно востребована производителями относительно низкотехнологичного оружия, например "Уралвагонзавод", которые, вероятно, находятся под сильным давлением со стороны москвы по увеличению их производства.