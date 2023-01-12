Оборонно-промышленная база рф не способна преодолеть дефицит боеприпасов - ISW

08:51 12 января Киев, Украина

Агрессор не способен поддерживать наступательные действия на востоке Украины в этом году в связи с дефицитом боеприпасов. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что, согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная скорость артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года.



В отчете ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Отмечается, что рф исчерпала свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.

"Рф теперь должна перекидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - указывают специалисты.



В Институт изучения войны также отметили, что в россии все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск, что серьезно препятствуют проведению наступательных операций.