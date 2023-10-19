Обнаружены признаки коррупции в Одессе: 47 млн гривен незаконного обогащения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки коррупционного уголовного правонарушения, указывающие на незаконное обогащение начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе, Вячеслава Кушнерова, на сумму почти 47 миллиона гривен.
Согласно информации, представленной пресс-службой НАПК, в мае 2022 года супруга начальника центра приобрела квартиру в Одессе, площадью 111,1 квадратных метров, стоимостью 600 тысяч гривен, и через год продали ее за 7,56 миллионов гривен. В дополнение, жена Кушнерова приобрела автомобиль Toyota Highlander почти за 1,9 миллиона гривен, который впоследствии был продан за 2 миллиона гривен.
В том же году мать Кушнерова подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 квадратных метра в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 миллион гривен. НАПК пришло к выводу, что доход, полученный женой начальника центра за последние 22 года, существенно не соответствует стоимости данного подарка.
Теща Кушнерова в последние годы стала владельцем квартиры в Лиманском районе Одесской области за более чем 300 тысяч гривен и автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тысяч гривен, хотя обычно такой автомобиль стоит более 5 миллионов гривен. Кроме того, выявлено, что теща начальника центра купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 миллиона гривен и затем перепродала его дочери за 1,5 миллиона гривен.
В августе 2022 года члены семьи Кушнерова подарили друг другу средства в общей сумме 30 миллионов гривен, как следует из данных нотариальных актов, несмотря на отсутствие достаточных официальных доходов для таких дарений.
Сын военкома приобрел квартиру площадью 55,8 квадратных метров в Одессе на сумму почти полмиллиона гривен и автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 511, также стоимостью почти полмиллиона гривен, не располагая необходимыми денежными активами, полученными из законных источников.
Отмечается, что еще в 2018 году сын военкома приобрел автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тысяч гривен у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова, что превышало его официальные доходы на тот момент, и впоследствии перепродал его.
Анализ этих действий позволяет сделать вывод о возможной фиктивности операций, осуществленных между декларантом, членами его семьи и его близкими связями, с целью скрыть реальные обстоятельства приобретения недвижимости и автомобилей путем завышения доходов и занижения расходов.
Стоит отметить, что декларант не воспользовался возможностью пояснить Национальному агентству происхождение указанных средств.
НАПК передало материалы, связанные с Кушнеровым, в полицию Николаевской области с целью рассмотрения вопроса о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления и проведения досудебного расследования с целью возможного привлечения к ответственности.
По данным СМИ, Вячеслав Кушнеров в настоящее время находится за пределами Украины и фигурирует в нескольких уголовных делах, включая вопрос содействия уклонистам в незаконном пересечении границы.
Согласно информации, представленной пресс-службой НАПК, в мае 2022 года супруга начальника центра приобрела квартиру в Одессе, площадью 111,1 квадратных метров, стоимостью 600 тысяч гривен, и через год продали ее за 7,56 миллионов гривен. В дополнение, жена Кушнерова приобрела автомобиль Toyota Highlander почти за 1,9 миллиона гривен, который впоследствии был продан за 2 миллиона гривен.
В том же году мать Кушнерова подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 квадратных метра в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 миллион гривен. НАПК пришло к выводу, что доход, полученный женой начальника центра за последние 22 года, существенно не соответствует стоимости данного подарка.
Теща Кушнерова в последние годы стала владельцем квартиры в Лиманском районе Одесской области за более чем 300 тысяч гривен и автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тысяч гривен, хотя обычно такой автомобиль стоит более 5 миллионов гривен. Кроме того, выявлено, что теща начальника центра купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 миллиона гривен и затем перепродала его дочери за 1,5 миллиона гривен.
В августе 2022 года члены семьи Кушнерова подарили друг другу средства в общей сумме 30 миллионов гривен, как следует из данных нотариальных актов, несмотря на отсутствие достаточных официальных доходов для таких дарений.
Сын военкома приобрел квартиру площадью 55,8 квадратных метров в Одессе на сумму почти полмиллиона гривен и автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 511, также стоимостью почти полмиллиона гривен, не располагая необходимыми денежными активами, полученными из законных источников.
Отмечается, что еще в 2018 году сын военкома приобрел автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тысяч гривен у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова, что превышало его официальные доходы на тот момент, и впоследствии перепродал его.
Анализ этих действий позволяет сделать вывод о возможной фиктивности операций, осуществленных между декларантом, членами его семьи и его близкими связями, с целью скрыть реальные обстоятельства приобретения недвижимости и автомобилей путем завышения доходов и занижения расходов.
Стоит отметить, что декларант не воспользовался возможностью пояснить Национальному агентству происхождение указанных средств.
НАПК передало материалы, связанные с Кушнеровым, в полицию Николаевской области с целью рассмотрения вопроса о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления и проведения досудебного расследования с целью возможного привлечения к ответственности.
По данным СМИ, Вячеслав Кушнеров в настоящее время находится за пределами Украины и фигурирует в нескольких уголовных делах, включая вопрос содействия уклонистам в незаконном пересечении границы.
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