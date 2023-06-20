Обнаружена сеть веб-сайтов в Болгарии, распространяющих российские фейки

13:03 20 июня Киев, Украина

В Болгарии выявлено сеть из сотен веб-сайтов, которые являются источником российской дезинформации. Отмечается, что в стране обнаружена обширная сеть сайтов-мусорщиков, созданных для распространения ложных новостей и дезинформации, в основном российского происхождения.



По информации из исследования Human and Social Studies Foundation, болгарского аналитического центра, специализирующегося на анализе российской пропаганды в сети Интернет, такие сайты представляют собой почти 400 подобных ресурсов, предназначенных для трансляции российских нарративов на болгарскую аудиторию.



Согласно выводам аналитиков HSSF, увеличение числа таких сайтов является одной из основных причин быстрого распространения российской пропаганды в болгарском информационном пространстве. К концу 2022 года объем такого контента увеличился почти в 20 раз по сравнению с 2021 годом, и было замечено два основных всплеска активности — в начале и в конце года.



Авторы исследования отмечают, что в начале года была сформирована небольшая сеть агрегаторов, которые усиливали российские нарративы. Однако к концу года эта сеть разрослась до огромных размеров (было идентифицировано 370 сайтов), что привело к увеличению распространения каждого сообщения примерно в 400 раз. Скорее всего, данные сайты используют платформу Share4Pay, которая предлагает вознаграждение пользователям за распространение новостей с этих сайтов в социальных сетях.



Также аналитики отмечают чрезвычайно высокую активность на платформе Facebook, где были опубликованы тысячи постов на страницах в группах, получивших более 7,6 миллионов взаимодействий. Эти страницы обычно позиционируют себя как развлекательные или коммерческие, а не информационные.



Согласно исследованию, не все сообщения российской дезинформации воспринимаются одинаково. Например, убеждение в могуществе "второй армии мира" кажется утрачивающим свою силу, а положительное отношение к путину снизилось втрое.



Однако наиболее благоприятно воспринимаются нарративы, связанные с Болгарией, поддерживающей Украину, так как правительство Болгарии зависит от западных партнеров, а также с представлением о том, что Запад "втянул россию в войну" и что военная помощь Украине вовлекает Болгарию в конфликт.