Обнародованы спутниковые снимки полигона в беларуси с техникой рф

Снимки компании PlanetLabs свидетельствуют о скоплении военной техники (не менее 150 единиц) полигона Лепельский на северо-восток от столицы беларуси минска.
Это один из пунктов дислокации российских солдат в беларуси. Снимки опубликовало СМИ.
В разведсообществе Беларускі Гаюн отмечают, что с октября 2022 года там размещается одна из групп солдат вс рф, возможно, мобилизованных. В декабре туда перебросили из россии 13 танков Т-72Б3.
На снимках идентифицированы также грузовики КамАЗ и Урал, БМП, Т-72Б3 и два полевых лагеря примерно на 50 палаток.
Отмечается, что на полигоне идут непрекращающиеся учения, которые продлены до 22 января.
Неподалеку от этого полигона 19 ОМБр ВС беларуси находится ж/д станция Заслоново, где 6 января зафиксировано два эшелона с военной техникой.
"Рядом с самим полигоном также находятся гаражи, около которых стоит еще 7-10 единиц техники, вероятно, БМП. Можно предположить, что и в самих гаражах также находится техника ВС рф", - говорится в сообщении.
Это один из пунктов дислокации российских солдат в беларуси. Снимки опубликовало СМИ.
В разведсообществе Беларускі Гаюн отмечают, что с октября 2022 года там размещается одна из групп солдат вс рф, возможно, мобилизованных. В декабре туда перебросили из россии 13 танков Т-72Б3.
На снимках идентифицированы также грузовики КамАЗ и Урал, БМП, Т-72Б3 и два полевых лагеря примерно на 50 палаток.
Отмечается, что на полигоне идут непрекращающиеся учения, которые продлены до 22 января.
Неподалеку от этого полигона 19 ОМБр ВС беларуси находится ж/д станция Заслоново, где 6 января зафиксировано два эшелона с военной техникой.
"Рядом с самим полигоном также находятся гаражи, около которых стоит еще 7-10 единиц техники, вероятно, БМП. Можно предположить, что и в самих гаражах также находится техника ВС рф", - говорится в сообщении.
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