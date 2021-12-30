Обнародованы результаты сегодняшнего заседания СНБО

На последнем в этом году заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен ряд вопросов. Среди них – состояние украинской армии, ситуация с коронавирусной пандемией, энергокризис и воплощение президентской программы «Зеленая страна».
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совета.
По его словам, было обсуждено и принято следующее:
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совета.
По его словам, было обсуждено и принято следующее:
- Введение санкций против судей оккупированного РФ Крыма, компаний, строивших Керченский мост. Внесены уточнения по поводу лиц, которые уже есть в санкционном списке (одной из фигуранток была изменена фамилия).
- Рассмотрение синхронизации санкций с западными партнёрами Украины.
- Внесение первых олигархов в реестр в мае 2022 года.
- Обсуждено, как западные партнеры будут реагировать на ситуацию на украинско-российской границе.
- Рассмотрение плана мер по обороне на случай нападения России и закона «о национальном сопротивлении» о привлечении украинцев к обороне (вступит в силу 1.01.2022 г).
- Обсуждалась опасность от штамма «Омикрон». Ожидается, что в стране уже в феврале 2022 года он может существенно распространиться. Поэтому есть острая необходимость дальнейшей вакцинации украинцев.
- Обсуждены результаты санкций, распространяющихся на контрабандистов. Это пополнило бюджет на 71 миллиард гривен.
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