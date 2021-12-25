Обнародованы результаты проверки судей КС

22:21 24 Декабрь Киев, Украина

Сокрытие доходов и многочисленные нарушения законодательства, — выявило Национальное агентство по предотвращению коррупции после того, как проверило декларации судей скандального Конституционного суда.



В частности, привлек внимание антикоррупционеров судья Виктор Кривенко. В ходе проверки выяснилось, что он не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму. Его стоимость – 4 миллиона гривен.



Среди нарушителей уже скандально известен судья Александр Касминин, не задекларировавший квартиру площадью 150 квадратных метров в Киеве, стоимостью почти 2,5 миллиона гривен.



По данным НАПК, в декларациях этих судей содержатся признаки уголовного правонарушения, а потому обнаруженная информация будет передана в НАБУ.



Также у еще одного судьи Владимира Мойсика проверка выявила признаки административного правонарушения. Потому что тот не указал доход в размере 239 тысяч гривен.



Кроме того, аудиторы выявили нарушения еще пяти судей КСУ – Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко и Виктора Колесника. Правда, они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность.



Примечательно, что почти все упомянутые судьи, ставшие фигурантами расследования НАПК, голосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование, что привело к конституционному кризису в стране.