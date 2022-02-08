Обнародована карта трафика военных грузов в Украину

16:25 08 Февраль Киев, Украина

Анонсированная от партнеров военная помощь активно поставляется в Украину – согласно карте, которую подтверждают украинские чиновники, только с 22 января США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов



Соответствующий пост опубликовал анонимный активист, отслеживающий полеты через онлайн-сервис flightradar в Твиттере. Начиная с 17 января на карте изображено движение самолетов с военной поддержкой от США, Великобритании, Канады, Польши и Турции.

На карте отмечено 26 рейсов, в том числе 3 во Львов, 23 – в Киев. Большинство самолетов прибыли в Украину из США и Великобритании: станция Королевских ВВС Brize Norton, авиабаза США Travis Air, Dover AFB. Также как рейс с американской базы обозначен Al-Azraq в Иордании, присутствие на которой США не признают, однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на ней размещалась американская техника, по меньшей мере, с 2016 года.



Непосредственно подлинность карты рейсов подтвердил и заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. На своей странице в Facebook он обнародовал карту и добавил, что более двух десятков самолетов прибыли менее чем за три недели и в ближайшее время должно прибыть больше обещанной поддержки от партнеров.