Обнародована дата переговоров Байдена и Путина

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря по защищенной видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет « Тасс» .
«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет проводиться в закрытом режиме», – сказал он.
По словам Пескова, начало переговоров ожидается «в районе шести вечера» (17:00 по киевскому времени).
«Мы считаем, что это будет достаточно основательная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени», – добавил спикер Путина.
К слову, сенаторы США дали совет Байдену перед разговором с Путиным .
Напомним, переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина подтвердили в Белом доме . Главной темой разговора станет Украина.
Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время .
В то же время, Reuters цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Байден скажет Путину во время разговора, что США настроены решительно противостоять любым необдуманным или агрессивным действиям России и защищать территориальную целостность Украины.
В Москве также надеются, что речь будет идти и о требованиях России относительно юридических гарантий против расширения НАТО на восток.
По словам пресс-секретаря Джен Псаки, переговоры президентов запланированы на вторник, 7 декабря.
«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет проводиться в закрытом режиме», – сказал он.
По словам Пескова, начало переговоров ожидается «в районе шести вечера» (17:00 по киевскому времени).
«Мы считаем, что это будет достаточно основательная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени», – добавил спикер Путина.
К слову, сенаторы США дали совет Байдену перед разговором с Путиным .
Напомним, переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина подтвердили в Белом доме . Главной темой разговора станет Украина.
Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время .
В то же время, Reuters цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Байден скажет Путину во время разговора, что США настроены решительно противостоять любым необдуманным или агрессивным действиям России и защищать территориальную целостность Украины.
В Москве также надеются, что речь будет идти и о требованиях России относительно юридических гарантий против расширения НАТО на восток.
По словам пресс-секретаря Джен Псаки, переговоры президентов запланированы на вторник, 7 декабря.
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