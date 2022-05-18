Обменяет ли рф бойцов «Азовстали» на российских пленных?

08:15 18 мая Киев, Украина

россия не могла просто так отдать наших воинов – она бы "потеряла лицо", поэтому была достигнута договоренность об эвакуации военных из Азовстали , но на временно оккупированые территории Украины, с последующим обменом их на российских пленных.

Эксперты не исключают, что Кремль может отказать в обмене защитников Мариуполя, так как сегодня госдума рф рассмотрит проект постановления о запрете обмена, а верховный суд россии 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона «Азов», против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, "террористической организацией".



Подразделение «Азов» было сформировано в 2014 году в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Позже полк переведен в состав Национальной гвардии Украины.



Летом 2014 года небольшая группа бойцов «Азова» принимала участие в освобождении Мариуполя от пророссийских сепаратистов. А с февраля 2022 года полк защищал Мариуполь от российского вторжения.



16 мая в интересах сохранения жизни бойцов, через гуманитарный коридор была начата эвакуация на подконтрольные россии территории. В дальнейшем их должны обменять на российских пленных.



17 мая спикер госдумы рф Вячеслав Володин заявил, что россия не должна обменивать украинских военных из «Азова», назвав их "нацистскими преступниками". По мнению Володина, они должны предстать перед судом. Он также поручил подготовить по этому вопросу протокольное поручение. Глава Комитета госдумы по международным делам, и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь при вынесении приговора бойцам «Азова».



Юрист, руководитель правозащитной команды «Первый отдел» Иван Павлов отметил, что Россия пытается принять законы, которые дадут право судить украинских пленных бойцов, но это незаконно.

"Очень похоже, что эта законодательная инициатива связана с большим желанием российских властей хоть кого-то предать суду, как и было заявлено Путиным в первый день вторжения. Однако с юридической точки зрения преследование этих людей за участие в «Азове» будет незаконным. Последствия участия в "террористической организации "могут наступать только с момента вступления в силу решения о признании организации таковой. Решение суда о признании «Азова» "террористической организацией" появится и вступит в силу после того, как ряд бойцов этого батальона были эвакуированы, а фактически находятся в плену. Исходя из правового принципа запрета придания обратной силы закону, это решение не может ретроспективно затронуть деятельность взятых в плен граждан. Однако мы видим, что сторонников Алексея Навального судят, несмотря на то, что Штабы и ФБК деятельность прекратили. Впрочем, можно предположить, что когда речь идет о военно-политической целесообразности, на правовые аспекты в россии по традиции закроют глаза. Стоит отметить также бредовую инициативу депутата Слуцкого, который требует казнить пленных. Даже если забыть о международном праве, регулирующем обращение с пленными, и о гуманизме, в России пока действует мораторий на смертную казнь. Несмотря на выход России из Совета Европы, в России смертная казнь не применяется. Этот мораторий можно снять, но для применения смертной казни в качестве наказания запрет на ее применение в любом случае должен быть отменён до совершения преступления", - сказал юрист





В ближайшее время нам стоит ожидать массу репортажей российских пропагандистов, видеозаписей допросов, которые будут маскировать под добровольные интервью.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация защитников Мариуполя с завода До сих пор неизвестно всех подробностей эвакуации наших воинов и условий предстоящего обмена.Когда закончится выход наших воинов с "Азовстали" – точно неизвестно. Не имея всей информации о договоренностях, делать верные выводы очень сложно.В ближайшее время нам стоит ожидать массу репортажей российских пропагандистов, видеозаписей допросов, которые будут маскировать под добровольные интервью.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" продолжается. К ней привлечены наиболее влиятельные международные посредники.