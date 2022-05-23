Обмен защитников Мариуполя возможен, но не на Медведчука, - мид рф

Украина обеспокоена судьбой депортированных в Россию украинцев. Но особое внимание приковано к вопросу возвращения на родину военнопленных азовцев. Вышедшие с территории завода Азовсталь защитники Мариуполя могут быть обменяны, заявил в понедельник, 23 мая, замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет российские СМИ.

Никаких подробностей он не предоставил.

При этом ранее член российской переговорной группы Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Украины Виктора Медведчука на защитников Мариуполя, но позже отказался от своих слов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается обменивать военных из Азовстали на Медведчука, поскольку он украинец и не имеет отношения к России.

По данным Минобороны РФ, из Азовстали вышли почти 2500 украинских военных.