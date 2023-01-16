Обмен ранеными и пленными: Украина и рф договорились о гуманитарном коридоре

В ходе трехдневных переговоров в Анкаре между Украиной и россией с участием турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча украинской делегации удалось договориться с российской стороной о создании гуманитарного коридора для обмена ранеными и пленными.
Об этом по результатам переговоров сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Об этом по результатам переговоров сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Координационный штаб по обращению с военнопленными.
По словам Лубинца, во время встречи удалось заставить россию признать необходимость возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется в соответствии со статьей 110 Женевской конвенции. При этом украинская сторона подчеркнула, что речь идет не об обмене, а именно о репатриации и передала российской стороне список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Также продолжаются переговоры об освобождении гражданских украинцев, находящихся в плену еще с 2014 года. Этот список насчитывает 377 человек. Кроме того, обсуждался вопрос о спасении политзаключенных кремля, в перечне которых находятся 158 украинцев, в основном крымские татары.
Лубинец также добавил, что на 15 января к нему обратилось более 20 тысяч семей, которые разыскивают своих родных.
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