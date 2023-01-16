Обмен ранеными и пленными: Украина и рф договорились о гуманитарном коридоре

09:55 16 января Киев, Украина





Об этом по результатам переговоров сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека В ходе трехдневных переговоров в Анкаре между Украиной и россией с участием турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча украинской делегации удалось договориться с российской стороной о создании гуманитарного коридора для обмена ранеными и пленными.Об этом по результатам переговоров сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец , информирует Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Стороны работают над созданием гуманитарного коридора, в рамках которого можно будет более эффективно осуществлять обмены пленными и удерживаемыми лицами. В частности, речь идет о возвращении домой тяжелораненых, пожилых людей, детей, военных и гражданских украинцев, — говорится в сообщении.

По словам Лубинца, во время встречи удалось заставить россию признать необходимость возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется в соответствии со статьей 110 Женевской конвенции. При этом украинская сторона подчеркнула, что речь идет не об обмене, а именно о репатриации и передала российской стороне список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих.

"Мы объяснили это российской стороне. Не скажу, что они уже согласились и начинают выполнять, но признали, что это действительно есть в Женевской конвенции", - отметил Лубинец.

Также продолжаются переговоры об освобождении гражданских украинцев, находящихся в плену еще с 2014 года. Этот список насчитывает 377 человек. Кроме того, обсуждался вопрос о спасении политзаключенных кремля, в перечне которых находятся 158 украинцев, в основном крымские татары.



Лубинец также добавил, что на 15 января к нему обратилось более 20 тысяч семей, которые разыскивают своих родных.