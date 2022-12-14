Обмен пленными: в Украину вернулись военные, защищавшие Бахмут
13:36 14 декабря Киев, Украина
В среду, 14 декабря, прошел очередной обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 64 военнослужащих, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне города Бахмут
.
"Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также уволить гражданина США, который помогал нашим людям — Мурекези Суэди", — сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Также вернули тела 4 погибших украинских героев.
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