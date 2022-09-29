Обещают до 1500 рублей: в рф на концерт в честь аннексии украинских территорий сгоняют массовку

12:35 29 сентября Киев, Украина

В пятницу, 30 сентября на Красной площади в Москве рашисты собираются устроить мероприятие по итогам "референдумов" о присоединении к россии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

За участие обещают заплатить от 400 до 1500 рублей. Соответствующие объявления появились в соцсетях, об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".

«30 сентября будет проходить мероприятие, патриотическое. Оплата 400 после мероприятия. По времени займёт 3-3,5 часа, место проведения — в пределах садового кольца Москвы», — говорится в одном из чатов массовки, куда вступил корреспондент «МО».

В другом объявлении говорится, что в качестве массовки могут быть люди от 18 до 65 лет: активные и опрятные.

Кроме того, на концерт обязывают прийти бюджетников — так они должны "поддержать братский народ и военнослужащих".

Кроме того, на мероприятие зовут студентов в обмен на зачеты.



30 сентября ожидается выступление путина по итогам принятия в состав россии четырёх оккупированных регионов Украины. В это время в Кремле пройдёт торжественное мероприятие, куда уже зовут депутатов Госдумы.

После этого президент может появиться на концерте в честь "присоединения", как это уже было в 2014 году.