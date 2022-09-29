Обещают до 1500 рублей: в рф на концерт в честь аннексии украинских территорий сгоняют массовку

В пятницу, 30 сентября на Красной площади в Москве рашисты собираются устроить мероприятие по итогам "референдумов" о присоединении к россии оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
За участие обещают заплатить от 400 до 1500 рублей. Соответствующие объявления появились в соцсетях, об этом сообщает телеграм-канал "Можем объяснить".
В другом объявлении говорится, что в качестве массовки могут быть люди от 18 до 65 лет: активные и опрятные.
Кроме того, на концерт обязывают прийти бюджетников — так они должны "поддержать братский народ и военнослужащих".
Кроме того, на мероприятие зовут студентов в обмен на зачеты.
30 сентября ожидается выступление путина по итогам принятия в состав россии четырёх оккупированных регионов Украины. В это время в Кремле пройдёт торжественное мероприятие, куда уже зовут депутатов Госдумы.
30 сентября ожидается выступление путина по итогам принятия в состав россии четырёх оккупированных регионов Украины. В это время в Кремле пройдёт торжественное мероприятие, куда уже зовут депутатов Госдумы.
После этого президент может появиться на концерте в честь "присоединения", как это уже было в 2014 году.
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