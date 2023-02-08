Обещанные Украине танки помогут отразить российское наступление

Обещанные Германией дальнейшие поставки танков помогут Украине защититься от ожидаемой новой волны российского наступления, отметил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.
Об этом сообщает Tagesschau.
Об этом сообщает Tagesschau.
Федеральное министерство экономики ранее одобрило экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1A5.
На прошлой неделе федеральное правительство уже дало общее согласие на экспорт.
Как сообщалось, Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.
Как сообщалось, Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии