Обещанные Украине танки помогут отразить российское наступление

10:33 08 февраля Киев, Украина

Обещанные Германией дальнейшие поставки танков помогут Украине защититься от ожидаемой новой волны российского наступления, отметил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.



Об этом сообщает Tagesschau.

"Существует большое количество танков, которые предоставляются для того, чтобы отразить российское весеннее наступление", - заявил вице-канцлер в Вашингтоне.



Федеральное министерство экономики ранее одобрило экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1A5.

"Сколько основных боевых танков Leopard 1A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе федеральное правительство уже дало общее согласие на экспорт.



Как сообщалось, Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.