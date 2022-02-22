Обещали ответить и ответили: РФ "отзеркалила" высылку болгарского дипломата

16:18 26 Май Киев, Украина

МИД России приняло решение о немедленной высылке из страны болгарского дипломата и объявило его персоной нон грата.

Об этом сообщает МИД РФ в среду, 26 мая.



Сегодня посла Болгарии Атанаса Крыстина пригласили в МИД РФ, где ему вручили ноту министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в России.



В министерстве пояснили, что мера является ответом на принятое в апреле Болгарией "ничем не мотивированное решение" объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.



Напомним, власти Болгарии подозревают шесть граждан России в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны. На них хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.