ОАСК открыл производство по иску Януковича об отстранении его от должности президента

19:18 30 Декабрь Киев, Украина





Ранее, когда Янукович только обратился в ОАСК с просьбой открыть иск, Совгиря отмечала, что поступить он должен был в Верховный Суд. Окружной админсуд Киева (ОАСК) открыл производство по иску экс-главы Украины Виктора Януковича в Верховную Раду, сообщила представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря.Ранее, когда Янукович только обратился в ОАСК с просьбой открыть иск, Совгиря отмечала, что поступить он должен был в Верховный Суд.

"В соответствии со статьей 22 Кодекса административного судопроизводства Украины, дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК и обжаловать парламентское постановление можно лишь в течение 6 месяцев, с момента принятия", - объясняла она.

Несмотря на это, по данным Совгири, ОАСК назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 16 февраля 2022 года. Адресом для переписки с истцом указали город Ростов-на-Дону Российской Федерации.



Янукович намерен обжаловать свое отстранение Радой в 2014 году. Защита экс-главы Украины называет это решение антиконституционным и считает, что законно отстранить его от власти можно было только с помощью импичмента.

Напомним, в этом году ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины, касающейся событий 21 и 22 февраля 2014 года.



В 2019 году суд заочно признал его виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне. Процесс длился 20 месяцев, а расследование преступлений, которые он совершил, – пять лет. Защита бывшего президента подала не менее пяти апелляционных жалоб на приговор, а затем еще несколько жалоб на постановления этого же суда, отклонившего заявления защитников.