ОАЭ направили в Украину партию генераторов

За две недели Объединенные Арабские Эмираты передали Украине 2500 генераторов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Отмечается, что первая часть (1200 генераторов) прибыла в Украину в конце декабря. Их отправили в регионы, наиболее пострадавшие от вторжения - Херсонскую, Донецкаую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.
Сегодня, 6 января, Украина получила еще 1300 генераторов. Их передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.
Как сообщается, помощь предоставляется в рамках общей программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на 100 млн долларов.
Отмечается, что первая часть (1200 генераторов) прибыла в Украину в конце декабря. Их отправили в регионы, наиболее пострадавшие от вторжения - Херсонскую, Донецкаую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.
Сегодня, 6 января, Украина получила еще 1300 генераторов. Их передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.
Как сообщается, помощь предоставляется в рамках общей программы гуманитарной поддержки от ОАЭ на 100 млн долларов.
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