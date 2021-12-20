ОАЭ и Израиль: официально нормализуют отношения

Впервые Объединенные Арабские Эмираты и Израиль при содействии президента США наладили официальные отношения между собой. Это можно назвать настоящим дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке.

В совместном заявлении, подписанном Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

О чем договорились

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока". Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Ожидается взаимное открытие посольств и нормализация торговых связей между Израилем и ОАЭ. При этом пока не ясно, где именно будет открыто посольство ОАЭ в Израиле. Большинство посольств находятся в Тель-Авиве, но некоторые страны, в том числе и США, перенесли свое посольство в Иерусалим.

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что не стоит надеяться на то, что посольство страны будет располагаться в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией - в 1994-м.

Биньямин Нетаньяху назвал день подписания соглашения историческим. Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

Политическая конъюнктура

Белый дом одним из первых объявил о сделке. Аналитики отмечают, что, возможно, она добавит очков президенту Трампу в борьбе за переизбрание. Хотя, по словам исследователя Ближнего Востока Сигурда Нойбауэра, ставка на соглашение в предвыборных интересах Трампа может не привести к желаемому результату, поскольку еврейская электоральная база поддерживает демократов, а действующий президент не пользуется большой популярностью у них.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху также может рассматривать эту "инициативу мира" с ОАЭ как шанс повысить свой рейтинг, если он решит ускорить проведение очередных выборов в Израиле.

Отношения ОАЭ с Вашингтоном улучшатся, а договоренности с Израилем могут оказаться выгодными в экономическом и научном смысле, а также в плане безопасности.

В целом это соглашение может оказаться как более, так и менее важным, чем кажется на первый взгляд, отмечают аналитики.

Нож в спину палестинцам?

Кто точно не в восторге от соглашения так это Палестина. Представитель исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, назвал соглашение между ОАЭ и Израилем опасным развитием событий и ударом ножом в спину палестинскому народу.

Палестинское руководство сочло действия эмиратских властей предательством Иерусалима, мечети Аль-Аксы и дела палестинцев.

Что касается арабского мира, то президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был первым, кто приветствовал подписание соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем.

Лига арабских государств не планирует выпускать заявление с осуждением соглашения.