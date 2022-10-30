О том, кто мог "сократить" Черноморский флот рф, рассказал Арестович

12:00 30 октября Киев, Украина

В результате взрывов в оккупированном Севастополе в субботу, 29 октября, были поражены четыре российские судна, одно из которых затонуло. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"В Севастополе, мы же видим, вертолет летает и стреляет во все стороны. Наверное, friendly fire. Понапивались и начали стрелять друг в друга. Результат этого обстрела - Макаров поврежден с неизвестной степенью, а тральщик Иван Голубец получил в попу friendly fire и решительно направился за флагманом крейсером Москва", - рассказал он.

По словам представителя ОП, причиной взрыва могли стать иранские беспилотники.

"Наверное, не справились с управлением иранскими дронами. Либо перепутали цели, либо решили пошутить, либо их обидели. ... Вот такая беда там приключилась. По самым скромным данным, - с двумя военными кораблями, а по нескромным, говорят, четыре. Посмотрим", - добавил советник.

Арестович спрогнозировал, что "в течение трех-четырех дней все станет понятно".

Напомним, накануне оккупационные "власти" Севастополя заявили, что Черноморский флот россии атаковали БПЛА, в результате чего, по информации Минобороны рф, был поврежден морской тральщик Иван Голубец.

В атаке на флот Москва обвинила Киев и, назвав этот "теракт" причиной, вышла из "зернового соглашения".