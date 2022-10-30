О том, кто мог "сократить" Черноморский флот рф, рассказал Арестович

В результате взрывов в оккупированном Севастополе в субботу, 29 октября, были поражены четыре российские судна, одно из которых затонуло. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
По словам представителя ОП, причиной взрыва могли стать иранские беспилотники.
Арестович спрогнозировал, что "в течение трех-четырех дней все станет понятно".
Напомним, накануне оккупационные "власти" Севастополя заявили, что Черноморский флот россии атаковали БПЛА, в результате чего, по информации Минобороны рф, был поврежден морской тральщик Иван Голубец.
В атаке на флот Москва обвинила Киев и, назвав этот "теракт" причиной, вышла из "зернового соглашения".
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