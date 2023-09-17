О подробностях смешанной ночной атаки рассказали в Силах обороны юга

09:33 17 сентября Киев, Украина

В ночь на воскресенье, 17 сентября, на большей части Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет с территории рф. По данным мониторинговых групп, пуски ракет производились с нескольких бортов ТУ-95мс из Волгоградского района. Все ракеты, летевшие на западную Украину, развернулись и направились в Одесскую область.

Как заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ночная атака россиян на Украину была смешанной. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты.

"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий", - отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне пытались запутать украинскую противовоздушную оборону, поскольку вражеские ракеты меняли направление, выполняли сложные маневры.

"Но в течение атаки может быть привлечен вывод на курс ракетоносителя морского базирования и могут привлечь и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракеты. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается", - сказала спикер.

Напомним, в Украине была масштабная тревога из-за ракетной угрозы.