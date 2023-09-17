О подробностях смешанной ночной атаки рассказали в Силах обороны юга

В ночь на воскресенье, 17 сентября, на большей части Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет с территории рф. По данным мониторинговых групп, пуски ракет производились с нескольких бортов ТУ-95мс из Волгоградского района. Все ракеты, летевшие на западную Украину, развернулись и направились в Одесскую область.
Как заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ночная атака россиян на Украину была смешанной. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты.
По ее словам, россияне пытались запутать украинскую противовоздушную оборону, поскольку вражеские ракеты меняли направление, выполняли сложные маневры.
Напомним, в Украине была масштабная тревога из-за ракетной угрозы.
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