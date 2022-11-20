О неудачах путин трусливо молчит, за него отвечают другие - АР

09:21 20 ноября Киев, Украина

Глава Кремля держит информационную паузу, когда российские войска на фронте проигрывают. Он предпочитает говорить лишь о победах, а вот плохие новости оставляет другим спикерам. Об этом в субботу, 19 ноября, говорится в публикации Associated Press.

"Когда российское военное руководство объявило, что они выводят войска из Херсона, в зале не хватало одного человека - президента Владимира путина. В то время как министр обороны Сергей Шойгу и генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий россией в Украине, декламировали причины отступления перед камерами, путин посещал неврологическую больницу в Москве, наблюдая, как врач выполняет операцию на мозге. Позже в тот же день он выступил на другом мероприятии, но не упомянул об отступлении из Херсона - наиболее унизительном уходе россии в Украину. В последующие дни он публично не комментировал это", - сказано в политическом анализе.

В статье отметили, что Херсон являлся единственной значимой победой армии рф. В начале этого года Москва незаконно аннексировала Херсонскую область вместе с тремя другими украинскими областями. В сентябре путин лично провозгласив, что "люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда". Однако в Херсон вернули сине-желтые флаги Украины.

"Путин на этой неделе, кажется, был сосредоточен на всем, кроме войны. Он обсуждал процедуры банкротства и проблемы автомобильной промышленности с чиновниками, общался с губернатором Сибири об увеличении инвестиций в регионы, разговаривал с мировыми лидерами и встречался с новым президентом российской академии наук. Во вторник он провел видеосовещание по мемориалам Второй мировой войны. Это был день, когда он должен был выступить на саммите G20 в Индонезии, но он не только решил не участвовать, но даже не присоединился к нему с помощью видеоконференции. Митинг памяти Второй мировой войны стал единственным в последние дни, на котором вспомнили украинские города, но не Херсон", - отметили аналитики. "Система путина построена таким образом, что в поражениях обвиняют кого-то другого: врагов, предателей, удар ножом в спину, глобальную русофобию - что угодно", - добавили они.

Напомним, глава Кремля Владимир путин провел совещание с постоянными членами совета безопасности россии. Оно было посвящено вопросам гражданской обороны.