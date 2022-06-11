О массовой атаке на медиа Украины сообщил Госцентр киберзащиты при Госспецсвязи
06:53 11 июня Киев, Украина
Война идет не только на поле боя и в политике, жестокому нападению российских хакеров подвергается украинское киберпространство. Об очередной массовой атаке на украинские медиа предупреждает Госспецсвязи.
"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA [Госцентр киберзащиты, - ред.], действующая при Госспецсвязи, предупреждает о массовой рассылке опасных электронных писем с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты". Рассылки осуществляются, в частности, среди медийных организаций Украины (радиостанции, газеты, новостные агентства и т.п.). Установлено более 500 адресов получателей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что электронные письма содержат приложение в виде документа "СПИСОК ссылок на интерактивные карты.docx", открытие которого может привести к загрузке вредоносной программы CrescentImp.
"Если вы стали жертвой кибератаки – срочно информируйте команду CERT-UA, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские хакеры совершили кибератаку на государственные организации Украины с использованием вредоносной программы Cobalt Strike Beacon.
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