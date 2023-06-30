О контрнаступлении и результатах выхода «Вагнера» с поля боя – главное из нового интервью Залужного

14:00 30 июня Киев, Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором говорил о темпах контрнаступления, уничтожении танков Leopard и результатах ухода Вагнера с поля боя.

Главное из интервью:



О темпах контрнаступления

Украинские войска ежедневно достигают определенной позиции в ходе контрнаступления, даже если речь идет о продвижении всего на 500 метров, сказал Залужный в интервью американскому изданию.



Тезис о том, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось "раздражает" главнокомандующего, отмечает The Washington Post.

«[Контрнаступление] это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки. Каждый день каждый метр даются кровью", - цитирует издание Залужного.

Он заявил, что для успешного продвижения на фронте Украине нужно больше всех видов оружия, значительно больше снарядов и обязательно истребители F-16, чтобы также иметь преимущество в воздухе, но они вряд ли поступят к осени.

По его словам, блок НАТО никогда бы не начал наступление без превосходства в воздухе, а украинская авиация значительно уступает российской.

"Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Идти против россии с ее современными Су-35 – это как идти в наступление с луком и стрелами. Ведь их авиация – это оружие другого поколения", - сказал Залужный

Об "уничтоженных" леопардах

В интервью Залужный подтвердил уничтожение нескольких танков Leopard немецкого производства, которые Украина получила впервые в конце зимы 2023 года.



Мы не используем Леопарды на парадах или фото с политиками или знаменитостями. Они приехали сюда на войну. А Леопард на поле боя не Леопард, а мишень, добавляет Залужный.



О результатах выхода "Вагнера"

После вооруженного мятежа ЧВК Вагнер и ее ухода с поля боя ситуация существенно не изменилась и наступление не облегчилось Украине, заявил Залужный.

"Мы не почувствовали, что их [россияне] защита где-то ослабла", - отмечает главнокомандующий.

Самый худший сценарий

Самый худший рассматриваемый сценарий - это применение ядерного оружия. Отвечая на вопрос о том, заставляет ли угроза применения рф ядерной атаки Залужного отказаться от борьбы за контроль над ЗАЭС в ближайшей перспективе, главнокомандующий ответил, что это его не останавливает.