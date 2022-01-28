О чем Зеленский говорил с президентом Польши

Зеленский в ходе телефонных переговоров с польским президентом обсудил коронавирус, Донбасс и ситуацию в Беларуси. Пресс-служба Президента Украины также рассказала, что в беседе с Анджеем Дудой Владимир Александрович затронул вопросы исторической памяти.

Указано, что президенты двух стран обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан Украины и Польши. В этом Зеленский поблагодарил Дуду за предоставленную практическую помощь польской стороны.

"Еще раз подтверждаю готовность Украины присоединиться к реализации предложенного вами плана международного сотрудничества после завершения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем полякам, которые проходят через испытания коронавирусной болезнью", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины ознакомил собеседника с актуальной ситуации безопасности на Донбассе и усилиями, которые предпринимает Украина для обеспечения устойчивого мира. Владимир Зеленский выразил благодарность официальной Варшаве и лично Анджей Дуду за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия на его достижение. Сегодня происходит встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран Нормандской четверки состоится в скором времени", – отметил Владимир Зеленский.

Собеседники согласились с важностью поддержки традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога. Дуда с благодарностью принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину с визитом в октябре этого года.

Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно – внесение в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле села Верхраты. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня.

Президенты Украины и Польши также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава украинского государства отметил общности подходов Украины и Евросоюза в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране.

Ранее в Варшаве заявили, что еще весной создание политической платформы Польши, Украины и Литвы включало участие Беларуси. Люблинский треугольник должен был быть квадратом с Беларусью, заявил директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл.