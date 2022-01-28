О чем Зеленский говорил с президентом Польши

Зеленский в ходе телефонных переговоров с польским президентом обсудил коронавирус, Донбасс и ситуацию в Беларуси. Пресс-служба Президента Украины также рассказала, что в беседе с Анджеем Дудой Владимир Александрович затронул вопросы исторической памяти.
Указано, что президенты двух стран обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан Украины и Польши. В этом Зеленский поблагодарил Дуду за предоставленную практическую помощь польской стороны.
Президент Украины ознакомил собеседника с актуальной ситуации безопасности на Донбассе и усилиями, которые предпринимает Украина для обеспечения устойчивого мира. Владимир Зеленский выразил благодарность официальной Варшаве и лично Анджей Дуду за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Собеседники согласились с важностью поддержки традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога. Дуда с благодарностью принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину с визитом в октябре этого года.
Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно – внесение в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле села Верхраты. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня.
Президенты Украины и Польши также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава украинского государства отметил общности подходов Украины и Евросоюза в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране.
Ранее в Варшаве заявили, что еще весной создание политической платформы Польши, Украины и Литвы включало участие Беларуси. Люблинский треугольник должен был быть квадратом с Беларусью, заявил директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии