О чем консультировал Путин Януковича во время расстрелов на Майдане

17:36 17 Ноябрь Киев, Украина

Сейчас, когда расследование дела о расстрелах майдановцев завершилось, стали известны неоспоримые факты, подтверждающие прямое участие Владимира Путина и его свиты в событиях Майдана. Именно с 18 по 20 февраля 2014 года, в период активных расстрелов протестующих на Майдане беглый президент Украины Виктор Янукович был на постоянной телефонной связи со своим куратором из Кремля.

Выступая сегодня, 17 ноября, перед журналистами, замглавы департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Денис Иванов указал на 11 звонков по линии спецсвязи, которые состоялись между Януковичем и президентом РФ Путиным.

За руководством к российским коллегам обращались и такие особы как: экс-глава МВД Александр Захарченко - 12 звонков своему куратору из России, а экс-глава СБУ Александр Якименко – трижды связывался с директором ФСБ России.

А в это время на Майдане их преданные бойцы стреляли в безоружных людей.

Напомним, что завершенное сегодня расследование по расстрелам на Майдане включает в себя свыше тысячи фактов преступления, а материалы этого расследования едва уместились в более чем 1500 томов.