О чем говорили Лавров и Блинкен в Исландии

12:02 20 Май Киев, Украина

Энтони Блинкен и Сергей Лавров в ходе закрытой двухсторонней встречи в Исландии, которая прошла вчера поздно вечером, среди прочих тем обсудили вопрос Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.



Отмечается, что Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" из-за скопления российских войск на границах и оккупированных территориях Украины.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и у нее, действий РФ против Голоса Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций", - сообщают в Госдепе.

Также Блинкен заявил о решимости президента Джо Байдена защищать граждан США и интересы страны в ответ на действия РФ, которые наносят вред американцам или их союзникам.



"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - говорится в сообщении.