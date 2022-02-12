О чем говорили Лавров и Блинкен в Исландии

Энтони Блинкен и Сергей Лавров в ходе закрытой двухсторонней встречи в Исландии, которая прошла вчера поздно вечером, среди прочих тем обсудили вопрос Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Отмечается, что Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" из-за скопления российских войск на границах и оккупированных территориях Украины.
Отмечается, что Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" из-за скопления российских войск на границах и оккупированных территориях Украины.
Также Блинкен заявил о решимости президента Джо Байдена защищать граждан США и интересы страны в ответ на действия РФ, которые наносят вред американцам или их союзникам.
"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - говорится в сообщении.
"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - говорится в сообщении.
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