О чем говорил Зеленский на пресс-марафоне (полное видео)

17:47 26 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня, 26 ноября, прошел пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины». Он начался в 12:00 и продолжался более четырех часов.



Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского был посвящен «экватору» его каденции. К участию в этом мероприятии были приглашены журналисты из 30 СМИ.



На пресс-марафоне Зеленский подтвердил , что пользовался вертолетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перелетов в период с 19 по 22 ноября.



Также глава государства рассказал, что возможность введения в Украине онлайн-голосования со времени выборов вполне вероятно .



/>Владимир Зеленский отделился от компании «Студия квартал 95» и заявил, что не получает дивидендов от показа сериалов компании в России.



Зеленский заявил, что оцепление Ахметова может готовить государственный переворот в Украине.



Отметим, что Зеленский уже проводил пресс-марафон в общепите – 10 октября 2019 года в Kyiv Food Market.



Напомним, по случаю 100 дней пребывания в должности президента 10 октября 2019 года Зеленский провел 14-часовой прессмарафон.

Зеленский отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня.